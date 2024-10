Tre incendi in una notte in Salento, si sospetta il dolo

Tre incendi si sono verificati la scorsa notte in Salento. Indagano i carabinieri che sospettano possano essere dolosi.

A Lecce un incendio è divampato in un'azienda avicola in via Vito Carluccio. Le fiamme hanno avvolto una parte dell'area adibita alla produzione di uova, causando la morte di una cinquantina di galline. Danneggiate anche numerose gabbie. I Vigili del fuoco sono riusciti a contenere l'incendio, evitando ulteriori danni.

A Lizzanello, invece, in via XXIV Maggio, si è incendiata una Smart. Il rogo, a causa dell'irraggiamento termico, ha danneggiato anche la porta d'ingresso di un'abitazione e un'altra auto parcheggiata vicino.

Infine a Ugento, in via Francesco Petrarca, una Mercedes classe C di una guida turistica di 43 anni, ex consigliere comunale, è stata distrutta dalle fiamme che si sono propagate anche alla persiana, alla porta d'ingresso, ai muri e all'unità esterna del condizionatore di una casa vicina. La coppia di anziani residenti nell'abitazione è stata svegliata e messa in salvo dai Vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA