Petruzzelli, luci di scena led e bacheche elettroniche

La Fondazione Petruzzelli sostituirà tutte le lampade e le luci di scena analogiche del teatro con quelle a tecnologia led di alta qualità; sulla facciata del teatro, invece, le bacheche tradizionali saranno sostituite da quelle elettroniche che ospiteranno contenuti visivi ad hoc, dedicati agli spettacoli in programma. I fondi per il rimodernamento tecnologico arrivano da un finanziamento del Ministero della Cultura.

"Prosegue - è detto in una nota del Petruzzelli - il processo di restyling dell'immagine della Fondazione lirica pugliese, intrapreso con il nuovo logo, dando il via ad una comunicazione più dinamica che consentirà non solo un importante risparmio di risorse, ma anche un operato più ecologico, senza l'utilizzo di materiali cartacei e plastici".



