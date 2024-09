Puliamo il mondo, in Puglia 1500 volontari in due giorni

Due giornate, 1.500 volontari impegnati in 70 località sparpagliate in tutta la Puglia e accumunate dalla presenza di rifiuti. Sono alcuni dei numeri dell'edizione 2024 di Puliamo il mondo, l'iniziativa promossa da Legambiente Puglia per ripulire dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade, piazze, sponde di fiumi e spiagge. La quantità maggiore di cartacce e plastica è stata raccolta in due località: a Oria nel Brindisino e a Polignano a Mare, in provincia di Bari, dove complessivamente sono stati raccolto 1.500 chili di rifiuti. L'associazione ambientalista ha previsto anche un ricco programma di eventi, con visite guidate gratuite lungo l'Appia Claudia e l'Appia Traiana per "scoprire tesori nascosti e raccogliere rifiuti". "Le attività che abbiamo svolto lungo tutta la Via Appia sono state molto importanti per trasmettere un messaggio fondamentale: quello dell'importanza di valorizzare il patrimonio storico del territorio, ma soprattutto di averne cura", dichiara Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia spiegando che "i risultati ottenuti in questa edizione di Puliamo il mondo, soprattutto quelli registrati nel Brindisino e a Polignano a Mare ci confermano che la strada è ancora lunga e tortuosa, ma che con l'impegno di tutti possiamo farcela".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA