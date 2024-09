++ Autonomia: Emiliano, 'governo non ha fiducia in Consulta' ++

"Non sono sorpreso ma non mi pare un gesto di fiducia nei confronti anche della Corte costituzionale.

Il governo non dovrebbe essere controparte delle Regioni nella verifica di costituzionalità di una norma che è del Parlamento".

Lo ha detto all'ANSA il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, commentando la decisione del Consiglio dei ministri di intervenire nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna contro l'autonomia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA