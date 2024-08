Uccide la moglie e si suicida a Bari

Un uomo di 84 anni avrebbe ucciso con un colpo di pistola la moglie 83enne per poi togliersi la vita con la stessa arma. È successo a Bari, in un appartamento di via Lucarelli nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo quanto emerso, pare che l'anziana fosse malata e costretta a letto. Ad allertare i soccorsi è stato un parente dei due pensionati.

Indagano sull'accaduto i carabinieri che hanno trovato e sequestrato l'arma.

A trovare i due cadaveri che erano nella camera da letto dell’appartamento di via Lucarelli, sarebbe stato il figlio della coppia. L’uomo tornato a casa ha chiamato i genitori senza ricevere risposta. Ha raggiunto la stanza da letto e si è trovato davanti ai corpi senza vita del padre e della madre. È stato lui a chiamare il 112 e il 118. All'arrivo, però, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due anziani.



