Decaro, 'niente scuse, il Bari ai De Laurentiis una mia scelta'

"Non sono qui a cercare scuse, quella è stata una scelta mia e mi prendo tutte le responsabilità". Lo ha detto l'ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, durante l'incontro con i tifosi della squadra biancorossa organizzato per fare chiarezza sulla multiproprietà del club, avviata nel 2018. I tifosi biancorossi contestano la multiproprietà dopo la cessione del club, fallito e retrocesso in serie D, alla Filmauro, già proprietaria del Napoli.

Decaro, attuale presidente della commissione Ambiente dell'Ue, e possibile candidato come prossimo presidente della Regione Puglia, ha aggiunto: "Quella che stia facendo questo incontro per i voti è l'accusa più assurda, parlare del Bari non porta consenso per chi si voglia candidare per un incarico regionale".



