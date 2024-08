Crolla edificio nel Brindisino, non ci sarebbero vittime

Un grande edificio, sede di un negozio di articoli per la casa con deposito annesso, è crollato la scorsa notte, verso le 4, a Latiano, in provincia di Brindisi. Al momento non si segnalano feriti ma i vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie, anche con l'ausilio di cani molecolari, per escludere l'eventuale presenza di persone.

Il rumore dovuto al crollo ha spaventato i residenti che, a decine, sono scesi in strada. A quanto si apprende nel negozio, che vende anche articoli per animali, non ci sono allacci al gas o bombole.

L'area in cui è avvenuto il crollo è stata sequestrata dalla procura di Brindisi che ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del cedimento dell'edificio. Tra i soccorritori prende sempre corpo l'ipotesi che non ci siano vittime tra le macerie, ma i vigili del fuoco continuano a scavare anche con i cani molecolari. Sul posto da ore anche il sindaco di Latiano, Mino Maiorano. La zona, nevralgica per la viabilità, è stata interdetta al traffico.



