Gli Sciacuddhuzzi al festival itinerante della Taranta

Sarà un laboratorio di pizzica ad aprire il prossimo 16 agosto, la tappa di Soleto (Lecce) del festival itinerante della Taranta. Dalle 20 in piazza Osanna, alcuni dei componenti del corpo di ballo Taranto regaleranno emozioni fatte di pizzica, condivisione e partecipazione. Alle 21:15 invece, spazio alla musica con Antonio Smiriglia, artista capace di fondere la tradizione con un tocco d'autore. La collaborazione con il maestro Ambrogio Sparagna, gli ha permesso di ampliare ulteriormente il suo repertorio e di esibirsi in prestigiosi contesti, come l'Auditorium Parco della Musica di Roma dimostrando come la musica popolare siciliana possa evolversi e rimanere rilevante, mantenendo vive le radici culturali e al contempo aprendo nuove strade verso il futuro della musica. A seguire, nel centro storico si terrà lo spettacolo degli Sciacuddhuzzi ensemble che dirigeranno, dai balconi del centro storico la più grande ronda dell'estate salentina. Partiranno coi tamburelli dal palco della Notte della Taranta invitando i tamburellisti della piazza a unirsi a loro.

La processione di tamburelli si dirigerà, passando per le caratteristiche vie del centro storico di Soleto, verso piazza Cattedrale e andrà avanti fino a notte fonda. "Non è un concerto ma un abbraccio collettivo per stringersi intorno alla vera essenza della vita. Un abbraccio a chi si ama e a chi ama questa terra", spiegano gli organizzatori evidenziando che il festival itinerante "presenta i gruppi di riproposta popolare che nel corso degli anni hanno ereditato il ricco patrimonio di canti della tradizione e sperimentano costantemente nuove connessioni".



