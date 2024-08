Banfi su Insta come Dikec spara al luna park, 'bravi raghezzi'

Partecipando alle 'Olimpiadi Canosa 2024', l'attore Lino Banfi realizza un breve video su Instagram in cui è immortalato mentre, imitando la posa e l'atteggiamento del tiratore turco Yusuf Dikec, che alle Olimpiadi ha sparato con la mano in tasca e senza protezioni, mira ai pupazzi del luna park durante la festa patronale della sua città natale in Puglia.

"Complimenti ai raghezzi" italiani a Parigi, scrive Banfi, chiedendo se scendesse in campo anche lui "per vincere qualche medaglia in quale disciplina potrei vincere l'oro?". "Campione mondiale di salto in alto dell'umore", risponde un internauta.





