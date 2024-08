Sub disperso nel Leccese, ricerche anche con l'elicottero

Sono in corso nel Capo di Leuca (Lecce) le ricerche per individuare un sub disperso. Il centro di coordinamento è stato allestito a Torre Vado. Vi prendono parte mezzi e uomini della Capitaneria di porto e le squadre specializzate dei vigili fuoco con il nucleo subacqueo arrivato in zona con un elicottero partito da Bari che sta sorvolando l'area. Sul posto anche i carabinieri.

Da quanto si apprende, il sub disperso, un 55enne di Torre Pali, era intento ad effettuare un'immersione al largo di Torre Mozza, marina di Ugento, quando al momento della risalita non è più riemerso. L'allarme è stato lanciato da un amico del sub rimasto sull'imbarcazione con cui avevano raggiunto il largo prima dell'immersione con le bombole.

Le ricerche in mare proseguono sia in direzione sud, verso Pescoluse, sia in direzione nord, nella zona di Torre San Giovanni e Torre Vado.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA