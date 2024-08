Parigi: staffetta marcia, Italia conferma Stano-Palmisano

Massimo Stano e Antonella Palmisano confermati per la staffetta della marcia: domani mattina dalle 7.30, per le strade di Parigi, arriva il momento della nuova gara, inserita per la prima volta nel programma dei Giochi.

L'Italia conferma la coppia dei due campioni olimpicio di Tokyo, che nelle loro gare individuali della 20 km non sono riusciti a salire sul podio. Stano, quarto nella sua gara e a un solo 1'' dal podio, doveva in particolare smaltire la delusione e ritararsi dopo una stagione condizionata dall'infortunio alla caviglia. L'ipotesi alternativa era schierare la coppia Trapletti-Fortunato (quella tra l'altro che aveva staccato il pass della specialita'), ma la scelta e' caduta sulla coppia olimpionica. La distanza totale è la stessa della maratona pari a 42,195 chilometri, con due frazioni a testa, alternate: 11,395 km maschili e 10 km femminili, altri 10 km per l'uomo e 10,8 km conclusivi per la donna. Partenza alle ore 7.30 nel circuito sul Trocadéro, di fronte alla Torre Eiffel. Nelle start list ci sono tutti i medagliati della 20 chilometri: i due campioni olimpici, l'ecuadoriano Daniel Pintado e la cinese Yang Jiayu, l'argento del brasiliano Caio Bonfim e l'australiana di bronzo Jemima Montag, ma tra i maggiori favoriti c'è il binomio spagnolo con Alvaro Martin e Maria Perez, rispettivamente bronzo e argento nella prova di apertura.



