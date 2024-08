Morto folgorato nel Tarantino, domani l'autopsia

Sarà effettuata domani mattina l'autopsia sul corpo di Nicola Grassi, l'uomo di 33 anni morto folgorato ieri mattina mentre lavorava in una azienda agricola nelle campagne di Palagiano, nel Tarantino. La Procura di Taranto ha aperto una inchiesta per accertare l'esatta dinamica dell'incidente in cui è rimasto ferito anche il fratello della vittima che, dopo un breve ricovero nell'ospedale di Castellaneta, sarà trasferito nel centro gradi ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi.

A eseguire l'esame autoptico sarà il professor Francesco Vinci dell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.

Secondo quanto emerso finora dai rilievi eseguiti dai carabinieri che conducono le indagini, il 33enne stava utilizzando una pompa a immersione quando è stato raggiunto da una potente scarica elettrica che non gli ha dato scampo.





