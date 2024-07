Stop al concerto di Morgan al Taranto jazz, 'clima non sereno'

E' stato annullato il concerto di Morgan previsto sabato 20 luglio nell'ambito del Taranto Jazz Festival. "Siamo spiacenti - ha spiegato nel corso di una conferenza stampa Antonio Oliveti, direttore artistico della rassegna - ma non riteniamo più opportuno ospitare il concerto di Morgan previsto in cartellone. Le notizie emerse dalla vicenda giudiziaria e dall'articolo di Selvaggia Lucarelli hanno messo in crisi il clima che dovrebbe pervadere ogni festival e concerto: quello della tranquillità e della musica al centro di tutto, rispetto ai comportamenti umani che in questo caso, non sono in linea con lo spirito della nostra organizzazione". Per questo, ha aggiunto, "non siamo nelle condizioni di poter confermare come se nulla fosse il suo spettacolo. Non siamo giudici, ma non possiamo far finta di niente, nonostante la nostra stima musicale per Morgan resta immutata". Al suo posto, Nino Buonocore con il suo tour "In jazz".

"Siamo in linea - ha sottolineato l'assessore alla cultura e agli eventi, Angelica Lussoso - con le scelte del Taranto Jazz Festival. Non siamo giudici e non avremmo mai voluto che un concerto e un artista famoso per il suo amore sterminato per l'arte e la musica, fosse coinvolto in situazioni così deplorevoli come riportate dalla stampa. Ci sentiamo coinvolti e non possiamo far finta di niente".

Lo spettacolo di Joe Bastianich & La Terza Classe, previsto per domenica 21 luglio, è rimandato all'inverno prossimo per ragioni organizzative, mentre restano confermati gli altri due appuntamenti. Si parte giovedì 18 luglio con Chiara Civello, polistrumentista romana in tour a dieci anni esatti dall'uscita di Canzoni (Sony Music), tributo in chiave jazz da Sergio Endrigo a Umberto Bindi, da Pino Donaggio a Paolo Conte, Vinicio Capossela e Vasco Rossi.

Venerdì 19 luglio torna, dopo la prima edizione del festival, questa volta in sestetto, Tosca, con La Bella Estate. È questo il nome del tour che celebra la sua trentennale carriera.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA