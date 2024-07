Volotea inaugura a Bari nuova base e 8 collegamenti

Volotea ha inaugurato oggi la sua nuova base operativa a Bari, l'ottava in Italia e la ventunesima in Europa. Consentirà al vettore di consolidare la sua presenza sul territorio. Più di 1.260 voli, 224mila posti in vendita (+37% rispetto al 2023), un Airbus A320, per un totale di 18 destinazioni servite dalla compagnia, 9 delle quali in esclusiva. Sono questi i numeri di Volotea a Bari, dove il vettore è pronto a decollare, a partire da domani, verso 8 nuove mete: Dubrovnik, Rodi, Tolosa, Bilbao, Comiso, Spalato, Malaga e Preveza/Lefkada.

"Siamo presenti a Bari sin all'avvio delle nostre attività nel 2012, e l'apertura qui dell'ottava base operativa italiana, la ventunesima a livello di network, rappresenta un'ulteriore conferma del nostro sinergico legame con questo territorio", ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. "Grazie a questo importante investimento - aggiunge - non solo saremo in grado di supportare l'economia locale attraverso un incremento dei flussi turistici in transito dallo scalo, ma offriremo anche maggiori opportunità per le comunità del territorio di viaggiare verso altri Paesi europei, grazie a una ricca offerta di destinazioni".

"L'apertura della base di Volotea rappresenta una grande ricchezza per il nostro territorio. A beneficiare dei vantaggi che ne derivano, infatti, non sarà solo l'aeroporto, ma anche e soprattutto l'intera economia della comunità su cui insiste lo scalo", ha sostenuto Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA