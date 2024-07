Al via la rassegna di giornalismo 'Io non l'ho interrotta'

Domani, nel Chiostro degli Agostiniani di Lecce (in caso di pioggia alle Officine Cantelmo), Irene Soave, giornalista del Corriere della Sera, e Francesco Costa, vice direttore de Il Post e voce del podcast Morning, aprono la decima e ultima edizione di 'Io non l'ho interrotta', rassegna di giornalismo e comunicazione politica.

Fino a sabato 13 luglio la manifestazione organizzata dell'associazione Diffondiamo idee di valore, in collaborazione con Coolclub, Conversazioni sul futuro e Libreria Idrusa, con il coordinamento di Pierpaolo Lala e Gabriella Morelli, nell'ambito della quarta edizione di Agostiniani Libri, rassegna letteraria del Comune di Lecce e della Biblioteca Ognibene, ospiterà sette appuntamenti.

Il programma di quest'anno "si focalizzerà - spiega una nota - sui diritti delle donne e le disuguaglianze di genere, i cambiamenti sociali, la politica estera, l'impatto dei media sulla cultura popolare, il ricordo e l'analisi di figure storiche (Giacomo Matteotti, Malcolm X, Martin Luther King, Erich Priebke, Silvio Berlusconi) e molto altro".

Su Produzioni Dal Basso è attiva anche una campagna di crowdfunding (in collaborazione con la Creatif Academy del Distretto Produttivo Puglia Creativa) per sostenere la manifestazione.



