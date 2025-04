Da Monet a Boldini, impressionisti in mostra a Mesagne

'Il tempo degli Impressionisti da Monet a Boldini' è il titolo della mostra che sarà allestita nel castello Normanno-svevo di Mesagne, in provincia di Brindisi, dall'1 giugno al 26 novembre. La mostra sarà organizzata da 'Micexperience Rete di Imprese', insieme a Regione Puglia e Comune di Mesagne e segue gli altri due allestimenti - 'Caravaggio e il suo tempo' e 'G7: sette secoli di arte italiana' - realizzati negli ultimi anni.

La mostra sugli Impressionisti sarà a cura di Isabella Valente, docente di storia dell'Arte contemporanea nell'Università degli studi di Napoli "Federico II", ed offrirà, si legge in una nota, un "momento alto di riflessione e di cultura, mai disgiunto da altre attività collaterali e didattiche capaci di attirare nelle sale nobili del castello mesagnese prima di tutto visitatori pugliesi, stranieri e scolaresche di ogni ordine e grado". La mostra sugli impressionisti rientra nel progetto Puglia Walking Art. "Anche quest'anno - spiega il presidente Mice Experience Pierangelo Argentieri - ci inseriamo in un discorso culturale ed artistico di portate europea, ma vogliamo caratterizzarlo anche in un'ottica territoriale che fa sentire questa esperienza artistica viva e presente anche alle nostre latitudini. Siamo convinti che ancora una volta il pubblico ci tributerà il consenso, avendo pensato come sempre ad una mostra che sia davvero inclusiva e un momento di crescita collettivo".



