Matheuz dirigerà l'orchestra del Petruzzlli il 28 giugno

Sarà trasmesso anche in diretta su Rai Radio Tre il concerto dell'Orchestra del teatro Petruzzelli di Bari che venerdì 28 giugno alle 20.30 sarà diretta da Diego Matheuz. E' prevista anche l'esibizione di Francesco Siragusa (contrabbasso).

Il programma propone: di Dmitrij Šostakovič Festive Ouverture, in La maggiore, op. 96, di Nino Rota Divertimento concertante per contrabbasso e orchestra, di Sergej Prokof'ev Roméo et Juliette, suite per orchestra.

Diego Matheuz, evidenzia la fondazione Petruzzelli, con un'intensa carriera in Europa, Asia, Australia, America Latina e Nord America, "fa parte della prima generazione di musicisti d'eccellenza nati dal progetto 'El Sistema' di Abreu, divenuto ormai una solida realtà nel circuito internazionale". A soli 35 anni è già stato direttore principale della Fenice di Venezia.

Primo contrabbasso solista dell'Orchestra della Scala di Milano e della Filarmonica della Scala, Francesco Siragusa, invece, ha vinto concorsi internazionali, come il 'Giovanni Bottesini' e ha ottenuto il secondo premio al concorso Internazionale Ciem di Ginevra.

Il concerto di venerdì sarà l'ultimo prima della pausa estiva. Gli appuntamenti della fondazione Teatro Petruzzelli riprenderanno a settembre "con un grande concerto sinfonico, due Famila Concert dedicati ai giovani spettatori ed alle loro famiglie e un prestigioso recital".

Sabato 7 settembre alle 19, nell'ambito della stagione concertistica 2024, il maestro Federico Maria Sardelli dirigerà l'Orchestra del Teatro Petruzzelli in un programma dedicato a Ouverture to Olympie di Joseph Martin Kraus, Sinfonia n. 39, in sol minore di Franz Joseph Haydn, Sinfonia n. 59, in La maggiore, "Fuoco" di Franz Joseph Haydn e Sinfonia n. 25, in sol minore di Wolfgang Amadeus Mozart.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA