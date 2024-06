Leccese, 'ha vinto il vinto centrosinistra unito'

"Grazie a Bari per il grande risultato elettorale, siamo solo all'inizio perchè il duro lavoro comincerà solo dalla proclamazione. E' un risultato straordinario che va oltre le aspettative. Ho apprezzato la telefonata di Romito che ha riconoscituo la sconfitta e mi ha augurato buon lavoro". Lo ha detto Vito Leccese candidato del centrosinistra vincitore del ballottaggio a Bari, appena arrivato al comitato elettorale per i festeggiamenti.

"Mi ha chiamato Elly Schlein che è venuta 3 volte qui, l'ho sentita vicina e fiduciosa anche quando era spaventata dalla divisione della coalizione. Oggi possiamo festeggiare la vittoria del centrosinistra unito". Lo ha detto Vito Leccese, nuovo sindaco di Bari, giunto al suo comitato elettorale.

"Nei prossimi giorni riprenderemo con la coalizione ritrovata le fila della tessitura della squadra di governo. Dopodiché - ha aggiunto - credo che dovrò anche ritornare nei posti dove ho fatto la campagna elettorale. Vorrei essere in particolare modo il sindaco di tutti coloro che non hanno partecipato al voto perché non credono più nel potere della politica sul loro futuro, vorrei restituire loro la fiducia nelle istituzioni, in quella che Antonio Decaro ha trasformato nella istituzione dei cittadini. Cercherò di continuare nel solco di questa esperienza".

Leccese ha anche ringraziato "i volontari che mi hanno sostenuto, tutti coloro che si sono messi gratuitamente al servizio di un progetto politico.

Ringrazio le liste e i partiti che dal primo turno mi hanno sostenuto e i responsabili dei diversi gruppi politici che hanno sostenuto la mia candidatura partecipando al tavolo della coalizione". Ha ringraziato anche Michele Laforgia (l'altro candidato del centrosinistra e M5S che dopo essere arrivato terzo al primo turno ha appoggiato Leccese) "che mi ha costretto a una campagna faticosa al primo turno, ma alla luce della comunanza politica e della amicizia da 15 giorni mi ha sostenuto lealmente lui e la sua coalizione consentendo a noi tutti di trovarci nella stessa coalizione fatta di ideali e valori che ci ispireranno nel governo di questa città". Leccese ha infine rivendicato "questo dato politico, "la scelta più importante in termini di novità: oggi abbiamo cinque donne presidenti dei cinque municipi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA