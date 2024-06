Assaltato bancomat nel Barese, ladri in fuga col bottino

Il bancomat della banca Monte dei Paschi di Siena che si trova in corso Vittorio Emanuele a Bitonto, nel Barese, è stato fatto esplodere intorno alle quattro e trenta del mattino di oggi. Gli autori del colpo, almeno cinque fuggiti a bordo di un'auto di colore grigio, avrebbero inserito del materiale esplosivo all'interno dell'erogatore automatico di banconote riuscendo a portare via circa 50mila euro. La fuga è stata aiutata da alcuni chiodi a tre punte disseminati lungo la strada. La deflagrazione, che ha danneggiato l'area in cui si trova il bancomat e gli interni dell'istituto di credito, ha spaventato e svegliato i residenti della zona. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri che hanno fatto rilievi e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.



