Furgone della polizia in fiamme nel Brindisino

Un mezzo della polizia di Stato ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi mentre percorreva la statale 379, vicino Villanova di Ostuni nel Brindisino. Nessuno degli agenti a bordo è rimasto ferito: si tratta di personale della questura di Torino arrivato in Puglia per il G7 che si terrà a Fasano dal prossimo 13 giugno. Da accertare le cause del rogo che è stato domato da una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni che ha messo in sicurezza l'intera area.





