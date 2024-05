Tajani, siamo convinti di andare al ballottaggio a Bari

"Al ballottaggio siamo convinti di andarci perchè la sinistra è divisa. Abbiamo un candidato sindaco che, come quello che ha vinto a Brindisi, è stato capace di allargare i confini del centrodestra. Questo dimostra che si può aggregare anche al di là della nostra coalizione per governare bene una città così importante come Bari. Lo abbiamo fatto a Brindisi, lo abbiamo fatto in Basilicata, lo stiamo facendo a Bari". Ne è convinto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, oggi a Bari per un'iniziativa elettorale sia per le Europee sia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra del capoluogo Fabio Romito.

"A Brindisi e in Basilicata - ha ricordato Tajani - l'allargamento ha portato due vittorie, noi lavoriamo per vincere a Bari. Prima tappa il ballottaggio, poi vincere per dare a questa città la possibilità di avere un'alternanza di governo". "Sono convinto che in Puglia stia per cominciare una nuova stagione", ha concluso riferendosi anche alle comunali di Lecce.



