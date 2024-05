Donna gravissima dopo lite in famiglia, arrestato il cognato

(V.'Donna gravissima dopo lite in famiglia...' delle 18.08) Un 50enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della cognata, la donna di 47 anni di Brindisi ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stata ferita con colpi di arma da fuoco oggi pomeriggio lungo la complanare della strada statale 7 tra Brindisi e Mesagne. Al vaglio degli agenti del commissariato di Mesagne e della squadra mobile di Brindisi la posizione di almeno altre due persone coinvolte nella lite, al termine della quale sarebbero stati esplosi alcuni colpi di una calibro 7.65 che hanno raggiunto al capo la 47enne. Le condizioni della donna, che si trovava in auto con il compagno, anche lui ferito nella colluttazione, sono definite gravissime. La pistola utilizzata dall'indagato è stata recuperata dai poliziotti a non molta distanza dall'accaduto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA