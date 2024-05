Vertenza Enel a Brindisi, protesta lavoratori su statale 613

Al termine di un'assemblea delle organizzazioni sindacali che si è svolta davanti ai cancelli della centrale Enel di Cerano a Brindisi, nell'ambito delle iniziative di protesta contro un processo di decarbonizzazione ancora "con poche certezze sul fronte occupazionale", questa mattina alcuni lavoratori hanno deciso di proseguire la mobilitazione raggiungendo a piedi la strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce. Non pochi i disagi che si sono registrati al traffico su questa arteria ad altro scorrimento.

Sul posto anche la polizia locale di Brindisi, personale della questura e carabinieri per bloccare gli accessi verso la superstrada ed evitare pericoli a chi stava percorrendo a piedi la 613 in direzione nord. A protestare sono stati sia i lavoratori diretti della centrale ma anche i dipendenti delle aziende dell'indotto. La protesta si è conclusa da poco.



