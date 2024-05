Prefetta Bat, 'provincia meravigliosa ma complessa'

"Non sono pugliese e ciò che so di questa provincia mi è stato riferito. È una provincia meravigliosa però è pure complessa, delicata e ricca di tradizioni e di cultura. Richiederà un grande impegno e una grande responsabilità che cercherò di mettere in campo". Lo ha detto la prefetta di Barletta- Andria- Trani, Silvana D'Agostino incontrando i giornalisti nella sede della prefettura a Barletta. Napoletana, 61 anni, arrivata dalla prefettura di Biella.

"Ho in eredità un peso e soprattutto un impegno perché la collega che mi ha preceduto (Rossana Riflesso, ora prefetta di Avellino, ndr) conosceva molto bene la zona: io mi impegnerò con lealtà e passione", ha continuato spiegando che ora è "in una fase di ascolto e osservazione del territorio". Per contrastare i furti di auto e la delinquenza giovanile, D'Agostino seguirà quanto fatto finora. "Dobbiamo proseguire sulla stessa strada, in sinergia con le forze dell'ordine", ha sottolineato. "La Prefettura è un punto di riferimento per tutti, soprattutto per i giovani dal punto di vista della legalità e della vivibilità.

Sono qui a disposizione loro", ha evidenziato la Prefetta che si è detta "orgogliosa del fatto che è l'unica provincia in Italia che ha tre capoluoghi e per me per un prefetto è ancora più entusiasmante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA