Lecce, Sansone e Falcone in dubbio per Napoli

E' proseguita con un allenamento mattutino la preparazione del Lecce del tecnico Gotti , in vista dell'ultimo impegno di campionato di domenica prossima contro il Napoli. Ancora lavoro personalizzato per l'esterno di attacco Sansone, alle prese con una contrattura al soleo della gamba destra, a cui si è aggiunto anche il portiere Falcone: entrambi rischiano di saltare l'ultima uscita stagionale sul "Maradona" di Napoli.

Per il resto tutti a disposizione del tecnico giallorosso, che domenica potrebbe dare spazio ad elementi meno impiegati nel corso della stagione. Domani altra seduta di allenamento al mattino sempre sul campo dell'Acaya.



