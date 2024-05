Valditara, 'è dalla scuola che si ricostruisce l'Italia'

"Il mondo della scuola è centrale per il Paese, per lo sviluppo della società: dalla scuola si ricostruisce l'Italia". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenendo in collegamento durante il congresso di DirigentiScuola, sindacato nazionale dei presidi, in corso di svolgimento a Bari. Il ministro ha illustrato gli impegni che riguardano i dirigenti scolastici annunciando "nel prossimo decreto di mercoledì la previsione del 100% sui posti che residuano al concorso e il 50% nelle Regioni in cui il concorso non termini in tempi utili".

"Dobbiamo ripristinare - ha sottolineato Valditara - il principio di autorità. L'anarchia vuol dire assenza di autorità e noi dobbiamo sconfiggere quella cultura sessantottina che purtroppo ancora esiste nel nostro Paese. La caduta di rispetto che c'è nella società italiana verso il mondo della scuola deriva anche da questo e voglio che i dirigenti scolastici, come i docenti e tutto il personale della scuola siano rispettati anche dai genitori".

Il ministro ha poi annunciato di aver "ottenuto dalle banche delle condizioni particolarmente agevolate per tutta la categoria del mondo della scuola".

Nell'ottica di "ridare autorevolezza economica e sociale al personale della scuola", Valditara ha parlato del nuovo contratto "che ha migliorato le condizioni della categoria".

Parlando poi di semplificazione, il ministro ha presentato il tavolo di natura contrattuale che "ha fortemente voluto per i presidi, affinché si individuino quei meccanismi necessari per agevolare la vita al personale della scuola". Valditara ha parlato di "venti punti di semplificazione che devono essere portati a compimento".

Alla seconda e ultima giornata di congresso, che ha visto la rielezione del presidente nazionale, Attilio Fratta, e la costituzione della nuova segreteria nazionale, è intervenuto anche il presidente della commissione Cultura e Istruzione del Senato, Roberto Marti.

Fratta ha chiuso i lavori della due giorni facendo un appello:"Bisogna avere il coraggio di sfidare, bisogna avere il coraggio di rimuovere situazioni incancrenite che bloccano le riforme".



