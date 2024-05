Al via la 18/a edizione della race for the cure di Bari

È stata presentata questa mattina, nella sede dell'Acquedotto Pugliese, la 18esima edizione della Race for the Cure di Bari, la tradizionale manifestazione per la lotta ai tumori del seno di Susan G. Komen Italia che si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, in programma da questa sera fino a domenica prossima nel villaggio della Salute in piazza Libertà a Bari.

Alla presentazione sono intervenuti la presidente del comitato Puglia della Susan Komen Italia Linda Catucci, il fondatore e la presidente nazionale di Susan Komen Italia, Riccardo Masetti e Daniela Terribile, il presidente di Aqp Domenico Laforgia, il direttore dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II Antonio Moschetta, il vicesindaco e l'assessore allo Sport del Comune di Bari, il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana e, tra gli altri, il ballerino e vincitore dell'edizione 2023 della trasmissione televisiva Amici Mattia Zenzola, che ha raccontato la sua esperienza.

Il Villaggio della Salute sarà animato da attività sportive, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e conferenze sui temi della salute e della prevenzione. La tre giorni di sport, salute e benessere nel Villaggio si inaugura oggi pomeriggio piazza Prefettura: la struttura resterà aperta venerdì fino alle ore 20. Sabato 18 sarà aperta dalle ore 9 alle ore 20 e infine domenica 19 aprirà alle ore 8.

La novità di quest'anno è la corsa competitiva di 10 km riservata agli atleti che affiancherà i due percorsi tradizionali, la camminata di 2 km e la corsa di 5 km aperta a tutti. Lo start è previsto per le ore 10 di domenica 19 maggio da corso Vittorio Emanuele II.

Durante la tre giorni della Race for the Cure, alle donne che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica saranno offerti gratuitamente prestazioni ed esami diagnostici con screening di dermatologia, ecografia alla tiroide, ginecologia, senologia, misurazione della pressione, della glicemia, cardio online, prestazioni sulla salute dell'occhio e un corner dedicato al counseling oncogenetico per la valutazione dei geni di predisposizione del tumore alla mammella a cura del Policlinico di Foggia.

Il programma prevede anche la possibilità di effettuare consulenze ostetriche di prevenzione, perimenopausa e menopausa, riabilitazione pavimento pelvico, consulenze in onco-fertilità.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA