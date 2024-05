Cinema: dall'11 al 13 luglio il Manduria Comedy Film Fest

Dall'11 al 13 luglio la città di Manduria (Taranto) ospiterà in piazza Garibaldi la prima edizione del Manduria Comedy Film Fest, patrocinato dal Comune di Manduria, una kermesse gratuita che unirà la commedia italiana alla qualità del vino locale attraverso tre partnership strutturali con Vespa Vignaioli, Produttori di Manduria e Felline.

Tre giorni di interviste, proiezioni e ricevimenti che arricchiranno l'offerta culturale dell'estate pugliese. Il management del Manduria Comedy Film Fest è composto dal direttore generale Gianluca Melillo Muto, dal direttore artistico Maximilian Law e dal direttore operativo Dario Pinelli.

Il Festival, patrocinato dal Comune di Manduria e sostenuto dagli stakeholders del territorio, ha anche "l'obiettivo - è detto in una nota degli organizzatori - di corroborare la filiera del turismo con un cartellone che raccoglierà alcuni fra i nomi più iconici della commedia all'italiana, allietando i pomeriggi e le sere salentine con una proposta culturale che mescolerà momenti di approfondimento ad altri di pura leggerezza, attirando un pubblico quanto più eterogeneo e interessato all'argomento".

Il programma ufficiale sarà svelato il 4 giugno prossimo nel corso di una conferenza stampa. Il Manduria Comedy Film Fest, festival del cinema interamente dedicato alla commedia, ha uno stretto legame con il Ferrara Film Festival. Non mancherà un momento di collegamento fra i due appuntamenti: il vincitore del contest per a categoria Cortometraggi del Manduria Comedy Film Fest passerà infatti di diritto nella selezione ufficiale finale del Ferrara Film Festival.



