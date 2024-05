Petruzzelli, 'boom prenotazioni per conversazione con Piovani'

Dato l'ottimo riscontro ottenuto, con circa 600 richieste di prenotazione ricevute, la conversazione sull'opera 'Il labirinto di Creta', a cura di Nicola Piovani, in programma sabato 11 maggio alle 19, si terrà in in Sala Grande e non nel foyer del Teatro Petruzzelli, come precedentemente annunciato.

Verrà data priorità di ingresso a chi ha effettuato la prenotazione ed eventuali ulteriori disponibilità di posti saranno gestite dal personale di sala, in coda agli ingressi di chi ha prenotato. La porta sarà alle ore 18, la Fondazione Petruzzelli raccomanda al pubblico la massimo puntualità.





