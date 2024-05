Bdm banca in utile nel primo trimestre

Bdm banca (ex Popolare di Bari) del gruppo Mcc chiude il primo trimestre con un utile netto di 8,72 milioni di euro rispetto alla perdita di 2,01 milioni di euro al 31 marzo 2023.

Lo si legge in una nota secondo cui il margine di interesse è stato pari a 54,54 milioni di euro al 31 marzo 2024 (45,67 milioni di euro al 31 marzo 2023), "grazie al positivo andamento dei tassi di interesse e alla crescita degli impieghi".

Gli impieghi netti a clientela, sono cresciuti a a 5,67 miliardi di euro al 31 marzo 2024 rispetto a 5,57 miliardi di euro al 31 dicembre 2023. Erogati nel trimestre oltre 245 milioni di finanziamenti a famiglie e imprese.

Il grado di copertura dei crediti deteriorati è al 51,5%, in linea con il dato di fine 2023 (51,6%). Stabili anche l'Npl ratio lordo e netto, rispettivamente, al 9,0% e al 4,6%.



