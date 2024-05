Morti sulla statale ionica, in corso lavori ripristino viabilità

Sono ancora in corso, anche con l'ausilio di personale di Pissta, azienda che si occupa di servizi emergenziali e ripristino post incidente, gli interventi di bonifica del tratto della statale 106 ionica, nei pressi dello svincolo per Castellaneta marina (Taranto), dove ieri pomeriggio sono morte due persone in seguito allo scontro tra un tir carico di frutta, che si è ribaltato perdendo il carico, e un'auto Mini Countryman. Le vittime, un uomo e una donna originari di Mottola (Taranto), viaggiavano a bordo dell'auto che è precipitata in una scarpata.

Pissta è stata "prontamente dispiegata sul luogo dell'incidente - è detto in una nota - per il ripristino della viabilità, ancora in corso. Il sinistro ha coinvolto un camion che ha sversato il proprio carico sulla strada, causando disagi e potenziali pericoli per la circolazione veicolare. Il nostro intervento ha mirato al tempestivo smaltimento del materiale sversato e al ripristino delle condizioni ottimali di sicurezza sulla strada, un'operazione che si sta ancora svolgendo attivamente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA