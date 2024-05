Le opere di Corrado Giaquinto e Solimena in mostra a Molfetta

La biblioteca comunale nella Fabbrica di San Domenico a Molfetta (Bari), dall'11 maggio al 16 giugno, ospiterà l'esposizione di venti opere autentiche di Corrado Giaquinto, tra i protagonisti della storia dell'arte del Settecento europeo; e cinque del suo maestro Francesco Solimena, una delle più grandi figure nello sviluppo del barocco e del rococò.

Tutte le opere in mostra provengono dalla collezione Bonasia e da tempo sono state acquisite in collezioni private sparse in Italia. La mostra, curata dal professor Gaetano Mongelli, è organizzata dall'associazione per la diffusione dell'arte meridionale Partenope. L'esposizione ha il patrocinio del Comune di Molfetta, assessorato alla cultura; e il sostegno di alcuni partner privati.

Ingresso libero tutti i giorni, domeniche incluse, dalle ore 10 alle 13, e dalle 17 alle 21 (ultimo ingresso alle 20.30).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA