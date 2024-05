Emma e Alessandra Amoroso tra Brindisi e Ostuni per Battiti live

Saranno Emma e Alessandra Amoroso le cantanti protagoniste della kermesse 'Road to Battiti', il live show di Radio Norba. Il concerto di Emma è previsto a Brindisi sabato 11 maggio. Alessandra Amoroso si esibirà, invece, ad Ostuni domenica 12 maggio. Due appuntamenti che fanno parte del tour di avvicinamento al Radio Norba Cornetto Battiti Live, da quest'anno in onda anche su Canale 5. L'11 ed il 12 maggio lo spettacolo avrà inizio alle 18, con i dj e gli animatori della 'Radio del Sud' che intratterranno il pubblico, si legge in una nota, "con la musica più bella del momento e tanto divertimento, in attesa dell'arrivo delle interviste, che saranno realizzate sul truck in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky". Al termine del radio live show, intorno alle 21, le esibizioni.

Emma sabato e Alessandra Amoroso domenica eseguiranno due canzoni per la 'performance on the road' che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate di Battiti. L'accesso al 'Road to Battiti' è gratuito, come tutti gli eventi di Radio Norba, "fino naturalmente al raggiungimento delle capienze consentite".



