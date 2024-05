Lite finisce in accoltellamento ad Andria, due arresti

Due cittadini di nazionalità rumena sono stati arrestati dalla polizia ad Andria con le accuse di rissa aggravata e tentato omicidio. Sarebbero coinvolti, assieme a una terza persona che è stata denunciata per rissa, nel ferimento successivo a una accesa lite, avvenuto venerdì scorso nel centro cittadino. Gli arresti, eseguiti dagli agenti della questura in flagranza, sono stati fatti dopo la segnalazione della violenta lite da parte di alcuni testimoni. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno notato tre persone ferite: tutte presentavano tagli su diverse parti del corpo. Uno di loro, un 40enne di nazionalità rumena, aveva un profondo taglio alla gola mentre altri due avevano ferite più lievi alla testa e a una spalla.

Dalle indagini è emerso che uno dei tre avrebbe aggredito con una pala da lavoro gli altri due che si sarebbero difesi a colpi di coltello. I due arrestati sono in carcere. La pala è stata trovata e sequestrata. Il 40enne che ha riportato la ferita più grave tra i tre, è stato medicato dal personale sanitario dell'ospedale Bonomo di Andria e dimesso con una prognosi di trenta giorni.



