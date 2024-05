Un libro e una mostra per ricordare Rodolfo Valentino

In occasione del 129esimo anniversario della nascita di Rodolfo Valentino, il primo divo del cinema e icona di fascino e seduzione (si ispirarono a lui per coniare il termine 'latin lover'), nato a Castellaneta (Taranto) il 6 maggio 1895, la Fondazione Rodolfo Valentino ha organizzato alcune iniziative per celebrarlo e tenere in vita la sua memoria.

Lunedì 6 maggio, alle ore 19, nella sala incontri e proiezioni del Museo Rodolfo Valentino di Castellaneta, il professor Aurelio Miccoli presenterà il libro 'Il mio diario privato di Rodolfo Valentino' tradotto e annotato da Renato Floris. Con quest'opera, uscita postuma, Renato Floris ristabilisce la storia del diario stesso, scritto nel 1923 durante il viaggio che Rodolfo Valentino e la moglie Natacha Rambova fecero in Europa, Castellaneta compresa, e ne fornisce il contesto storico e la correttezza filologica con più di duecento annotazioni personali.

Renato Floris, inoltre, amplia l'analisi de 'Il mio diario privato' con 31 immagini della luna di miele di Rudy e Natacha e 34 immagini tratte dalle pagine della versione sul Diario apparse sulla rivista cinematografica Pictures and Picturegoers nel 1925, le quali saranno visionate durante la presentazione del libro.

Venerdì 10 maggio, alle ore 19, sempre nelle sale del Museo Rodolfo Valentino, è in programma l'inaugurazione della mostra di disegni 'La notte dei Valentino - 100 disegnatori raccontano il divo' a cura di Alessio Fortunato e Filomena Pucci.

Provenienti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero, gli interessanti artisti di questa raccolta, con le loro matite talentuose, hanno omaggiato il mito di Rodolfo Valentino ognuno con il proprio tratto e la propria sensibilità.

La mostra, con ingresso libero, sarà aperta dal giovedì alla domenica (dalle ore 17 alle ore 20) fino al 2 giugno.



