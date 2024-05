Torna a Bari per il terzo anno Vini di Vignaioli di Puglia

Due giorni all'insegna del buon bere.

Una domenica e un lunedì in cui a farla da padrone saranno le produzioni di 50 aziende vinicole. Una fiera che promette di stupire anche con balli e musica. Si può definire così l'edizione 2024 di Vini di Vignaioli- Puglia, il salone che i prossimi 12 e 13 maggio nel teatro Kismet a Bari, intende appassionare chi ama degustare il vino. L'avvio della rassegna, presentata questa mattina, sarà preceduto dal concerto Tonino Carotone unplugged experience che si terrà sempre nel teatro Kismet. La fiera aprirà i battenti domenica alle 12 con momenti di degustazione e vendita che andranno avanti fino alle 20.

Nella seconda giornata si replica ma fino alle 19. La due giorni sarà caratterizzata anche dal pranzo per la festa della mamma che darà diritto anche all'accesso alla manifestazione e al Vino a Ballare in Puglia animato da Assi dj, sbicchieramento e food.

"Vini di vignaioli per il terzo anno consecutivo è riferimento per il Mezzogiorno d'Italia ed è inserito nell'ambito internazionale perché arriva dopo la fiera di Milano e prima di quella parigina. Per i produttori e per la città di Bari è una promozione sul campo", dichiara Gianmario Tedone, organizzatore della manifestazione. "Siamo felici di ospitare nei nostri spazi una delle più importanti fiere dedicate al vino naturale in Italia ", conclude il presidente del teatro Kismet, Augusto Masiello. I biglietti si possono acquistare direttamente al teatro, hanno un prezzo di 15 euro e valgono per una singola giornata.



