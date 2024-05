Conte, marcia indietro Fitto su Decontribuzione Sud

"Adesso Fitto sta facendo marcia indietro dicendo che andrà a Bruxelles a negoziare, ma con che spirito ci andrà? In ritardo? Dopo che ha dichiarato invece che questo governo l'avrebbe rimossa?". Lo ha detto a Lecce questa mattina il presidente del M5s Giuseppe Conte in risposta a quanto dichiarato dal ministro Fitto sulla cancellazione della misura Decontribuzione Sud, annunciando che si sarebbe cercato a Bruxelles di rinegoziarla.

"È chiaro - ha detto Conte che è una misura che va negoziata, come abbiamo fatto noi. Addirittura ci eravamo predisposti perché fosse strutturale e decennale. E' chiaro che essendo in una logica di aiuti di Stato, vanno rinegoziati fortemente. Ma perché non l'ha fatto il ministro? Aspetta che glielo diciamo noi per andare a rinegoziare? Che lo abbiamo mandato a fare allora a Bruxelles?".



