Conte, in Regione Puglia serve patto legalità e nucleo ispettori

"Qual è quel partito che in ossequio ai principi che dichiara di perseguire, ai principi di legalità, lascia le poltrone, ditemi qual è? Per ottenere questo risultato, che ha un costo, non basta un leader occorre una comunità". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte intervenendo all'assemblea regionale del M5s pugliese a Bari e riferendosi alla decisione del movimento di uscire dalla giunta regionale pugliese dopo la bufera giudiziaria che ha investito il centrosinistra locale.

"Dall'oggi al domani" gli assessori e consiglieri regionali del M5s in Puglia "hanno interrotto il lavoro che stavano facendo con onore e disciplina, ma il loro sacrificio è stato necessario per dare al Movimento il potere negoziale di dire qui in Regione Puglia si andrà avanti solo se approvate il patto di legalità e istituite il nucleo di ispettori per prevenire il malaffare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA