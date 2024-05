WeShort, dallo streaming alla sala i corti degli Oscar

Arrivano come evento, il 6, 7 e 8 maggio, i dieci corti finalisti agli Oscar 2024. Dopo il successo della distribuzione del corto vincitore agli Oscar 2023 An Irish Goodbye, Weshort, streaming platform specializzata nel cinema breve, torna in sala e porta per la prima volta nei cinema di tutta Italia i 10 corti in nomination agli Oscar, fra i quali spicca la meravigliosa storia di Henry Sugar con Benedict Cumberbatch e Ben Kingsley diretto da Wes Anderson al suo primo Oscar proprio con un corto.

Un'operazione Weshort, Amaranta Frame in accordo con Shorts tv e un evento che segna un grande passo avanti per il cinema breve che in termini di cast, direzione, scenografie e costumi, non ha nulla da invidiare ai lungometraggi. Tra i corti Live Action The After, Invincible, Knight of fortune, Red White and Blue, The wonderful story of Henry Sugar, e il corto vincitore della sezione animazione "War is over! Inspired by the music of John & Yoko".

"Ho sempre pensato - dice il founder e ceo Alessandro Loprieno, pugliese, 33 anni - che il corto si può posizionare come formato alla pari di film e serie tv e per questo mi piace chiamarlo grande cinema breve. Noi di Weshort siamo partiti praticamente da zero a dicembre 2020 e a marzo 2021 eravamo già sul mercato. Il lancio è stato molto rapido. abbiamo iniziato a vedere utenti che si iscrivevano in piattaforma, aziende e festival interessati a fare delle partnership. La crescita è stata organica, costante e in crescendo, compresi i ricavi derivanti dagli abbonamenti e dalle operazioni b2b (transazioni commerciali elettroniche tra imprese, ndr)". Weshort, con oltre duemila titoli in catalogo, è una piattaforma di streaming, dedicata al mondo del cinema breve, disponibile in tutto il mondo e su tutti i dispositivi web e mobile ios e android. Nasce con l'obiettivo di valorizzare le migliaia di film e serie brevi da tutto il mondo e dare una terza opzione d'intrattenimento al grande pubblico oltre ai tradizionali film e serie tv: dalle opere di registi pieni di talento ancora da scoprire fino a premi Oscar, Bafta, Sundance e Cannes. Dal 2023 tra le partnership notevoli della società vi è quella con il Sundance institute e con Trenitalia frecciarossa.





