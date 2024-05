Soumahoro con i braccianti in Puglia, 'condizioni disumane'

Braccianti a fine giornata di lavoro nei campi vivono tra cumuli di immondizia: succede a Torretta Antonacci in Agro Sanvero, in Puglia, da dove Aboubakar Soumahoro ha diffuso un video sui social per denunciare la situazione di degrado e lanciare un appello alle istituzioni regionali, comunali e nazionali.

"Dopo lunghe giornate di lavoro, siamo costretti a ritornare a vivere in questo stato di degrado. Gli enti locali preposti ci hanno abbandonato", queste sono le parole dei braccianti nell'insediamento.

"Come richiesto dai braccianti - spiega il deputato - rivolgo un appello accorato alle istituzioni competenti: occorre procedere con la rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati.

Nessun essere umano dovrebbe essere costretto a vivere in mezzo alla spazzatura. Non c'è dignità nel vivere in queste condizioni. Questa desolazione disumanizza le lavoratrici e i lavoratori che raccolgono la verdura e la frutta che arrivano sulle tavole di tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA