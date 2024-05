Diodato e Alex Braga al Medimex per formare nuovi artisti

Ci saranno anche Diodato, Tommaso Colliva, Rodrigo D'Erasmo, Ditonellapiaga, Alex Braga e Joan Thiele tra gli ospiti delle attività professionali in programma al Medimex, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, che si svolgerà a Taranto dal 19 al 23 giugno 2024 con i concerti di The Smile, Pulp e The Jesus and Mary Chain.

All'interno della manifestazione sono in programma dal 20 al 22 giugno panel, presentazioni, workshop per approfondire le principali tematiche del mercato musicale: l'intelligenza artificiale, l' internazionalizzazione della musica italiana, le nuove sfide del jazz e della world music e le prospettive della musica live.

Tra le attività di formazione previste dal 20 al 23 giugno tra Conservatorio Statale di Musica "Giovanni Paisiello, Teatro Fusco e Università di Taranto ci sarà 'Puglia Sounds Musicarium', scuola dei mestieri della musica con lezioni di video live, sound engineering, registrazione e missaggio, fotografia, creazione di podcast, vocal coaching e scrittura e Medimex Music Factory, realizzata in collaborazione con Sony Music Publishing Italy che prevede le categorie colonne sonore per cinema e serie tv e cantautorato ed è rivolta a 10 compositori e 18 cantautori under 35.



