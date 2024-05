Decaro, l'Europa che serve è quella che aiuta sindaci del Sud

"Questa è l'Europa che ci serve.

Quella che aiuta i sindaci e gli amministratori del Sud a migliorare le condizioni di vita reale dei cittadini". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, mostrando l'avanzamento dei lavori di riqualificazione dell'ex Manifattura dei tabacchi, che ospiterà la nuova sede del Cnr. Decaro, che finirà il suo secondo mandato i primi di giugno, è candidato alle elezioni europee con il Pd.

Nel post il sindaco ricorda che "fra le opere più importanti finanziate dall'Europa attraverso il Pnrr c'è la riqualificazione della Manifattura dei tabacchi nel cuore del quartiere Libertà di Bari" e che "grazie anche al lavoro di Invimit siamo riusciti a trovare le risorse, circa 26 milioni di euro, per trasformare uno degli edifici storici più belli della nostra città nella nuova sede del Cnr di Bari". "Il cantiere procede con la bonifica e il consolidamento statico degli ambienti - spiega Decaro -. In totale la riqualificazione interesserà un'area complessiva di ventimila metri quadri con laboratori e uffici per accogliere i ricercatori Cnr. Saranno riqualificate anche le aree esterne, costituite principalmente da due grandi cortili di oltre 2000 metri quadri, con la sistemazione a verde e l'installazione di strutture temporanee legate alla ricerca quali serre e depositi speciali". I lavori termineranno entro il 2026.



