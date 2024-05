Bari photo contest, vince lo scatto di Nicola Abbrescia

Mostra il cielo da una prospettiva inedita, cioè uno stabile del quartiere Poggiofranco di Bari, la foto firmata da Nicola Abbrescia e vincitrice della prima edizione del Bari photo contest - Sguardo periferico. La premiazione è avvenuta nel teatro Margherita, dove è stata anche inaugurata la mostra che, fino al 12 maggio, permette di ammirare i 36 scatti selezionati fra i 500 iscritti al contest da più di 200 fotografi professionisti e amatori. Al secondo posto c'è l'immagine di una donna immortalata in via Udine, nel quartiere Santo Spirito, da Simona Perrini; al terzo uno scatto in via Giuseppe Verdi, Fesca, di Marco Ranieri.

Il concorso è stato promosso da Cime e dal Comune di Bari, con il sostegno della Regione Puglia e in collaborazione con il ministero della Cultura-Segretariato regionale per la Puglia, l'università di Bari e l'Accademia di belle arti. A giudicare le opere è stata una giuria presieduta dal fotografo di fama internazionale, già giurato e vincitore del premio World press photo, Manoocer Deghati. Le otto foto premiate sono tutte esposte nella mostra, alla quale partecipano anche altri artisti.

Per Vito Cramarossa, direttore di Cime, il successo di partecipazione al contest "racconta di come questa città e tutta la sua comunità di riferimento abbia voglia di mettersi in gioco, di contribuire con il proprio impegno attivo alla realizzazione di grandi iniziative culturali". L'assessora comunale alle Culture, Ines Pierucci, ricorda che "protagoniste di questa riflessione aperta alla città sono le periferie, in questi anni al centro di un investimento strategico da parte dell'amministrazione comunale: hanno vinto loro, le periferie, e con esse i fotografi che ci hanno regalato la propria personale rappresentazione della nostra città".



