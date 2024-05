Incendio distrugge furgoni in parcheggio azienda nel Brindisino

Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri a Fasano, in provincia di Brindisi, nell'area parcheggio dell'azienda Lepore Mare, in viale dell'agricoltura.

Sette furgoni-frigo sono stati distrutti dalle fiamme. Per diverse ore sul posto hanno lavorato quattro squadre dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. I militari hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona in cui si è verificato l'incendio.





