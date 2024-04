Al Policlinico di Foggia misure per garantire maggiore sicurezza

Dall'ampliamento della sala d'attesa al potenziamento delle attività di sorveglianza, dalla promozione di iniziative per limitare gli accessi impropri all'avvio di un servizio di consulenza psicologica per utenti e operatori. Sono alcuni degli interventi predisposti dalla direzione strategica del policlinico Foggia per prevenire le aggressioni in Pronto soccorso e offrire un miglior servizio ai cittadini.

"Alcuni interventi - spiega il direttore generale del policlinico Giuseppe Pasqualone - sono stati già realizzati: la sala d'attesa è stata ampliata rendendo l'ambiente più accogliente. Stiamo attivando un nuovo sistema di videosorveglianza che comunque tutela la privacy, oscurando il volto delle persone riprese, e stiamo valutando dal punto di vista tecnico l'aggiunta nella control room di un monitor dedicato a Pronto soccorso. Come concordato con prefettura e questura - prosegue Pasqualone - le guardie giurate sono passate da quattro a cinque per turno, per un totale di 25 guardie. Il direttore generale Pasqualone aggiunge che "la primaria Caporaletti e la sua équipe, in collaborazione con il direttore della centrale 118 Stefano Colelli faranno conoscere ai cittadini, con una campagna di comunicazione la funzione del pronto soccorso, la sua organizzazione e in quali casi è necessario rivolgersi a questo servizio".

Sono state avviate le procedure per assumere uno psicologo specializzato nella gestione delle emozioni che potrà aiutare non solo i pazienti e i familiari ma anche gli operatori sanitari del Pronto soccorso sottoposti a un costante stress psicofisico.



