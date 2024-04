Ciclismo:irlandese Gillespie vince Giro Mediterraneo in Rosa

È Lara Gillespie la vincitrice dell'edizione 2024 del Giro Mediterraneo in Rosa, la kermesse ciclistica internazionale che si è conclusa oggi dopo cinque tappe con l'attraversamento di due regioni (Campania e Puglia).

La 23enne irlandese, che ha festeggiato il suo compleanno domenica scorsa in gara, ha chiuso la competizione con due successi di tappa, quelli raccolti sui traguardi di Torre del Greco e Barletta. Gillespie ha anche provato a concedere il tris nell'ultima frazione, Foggia-Motta Montecorvino di 92 chilometri con arrivo in salita, ma a 200 metri dal traguardo, quando era in testa, è scivolata in curva. A tagliare per prima il traguardo è stata allora la compagna della Uae Development Federica Venturelli. Per lei seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta il giorno prima a Castelnuovo della Daunia: "Fino ad un chilometro dall'arrivo ho tirato il gruppo per portare Lara alla vittoria - afferma Venturelli - Quando è scivolata ho dato tutto per regolare le altre avversarie e ci sono riuscita".

Comunque, col sorriso sulle labbra Lara Gillespie, che porta a casa la maglia amaranto-Effebiquattro di leader: "Sono stati cinque giorni fantastici - dice - nei quali ho vinto due tappe e la classifica generale. Non potevo sperare di fare meglio. Il momento più bello? La vittoria in solitaria a Torre del Greco, quella che mi ha consegnato la maglia di leader che poi non ho più lasciato".



