Colpo del Lecce in casa Sassuolo nel lunch match della 33/a giornata di campionato, imponendosi 3-0 e conquistando tre punti d'oro per la salvezza. Con 35 punti, i salentini possono guardare con meno preoccupazione alle prossime gare mentre i neroverdi restano penultimi a quota 26. Gli ospiti sono andati in vantaggio all'11' con Gendrey e hanno raddoppiato subito dopo con Dorgu. Nella ripresa, Piccoli ha segnato il 3-0 in contropiede.



