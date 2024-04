Sud al Centro, 'noi fuori dalle competizioni elettorali'

Il movimento politico Sud al Centro non parteciperà alle prossime competizioni elettorali né sosterrà alcun candidato. È quanto rende noto il presidente del movimento, Gianlucio Smaldone. La decisione arriva dopo l'inchiesta per corruzione elettorale che ha portato, tra l'altro, all'arresto di Sandro Cataldo, fondatore del movimento Sud al Centro, e all'indagine a carico di sua moglie, Anita Maurodinoia, ormai ex assessora ai Trasporti della Regione Puglia.

Nel comunicato diffuso questa mattina, Smaldone spiega che Sud al Centro "non presenterà la lista né al Comune di Bari, né in alcun altro Comune chiamato al voto, né in qualsivoglia altra competizione elettorale e non sosterrà alcun candidato in alcuna competizione elettorale".



