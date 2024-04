Latitante ricercato da un anno arrestato nel nord Barese

Un uomo di 41 anni di origini libanesi, Rachid Michel, ricercato da un anno, è stato arrestato dai carabinieri a Bisceglie, nel nord Barese. Era riuscito a far perdere le proprie tracce da Vibo Valentia, cittadina calabrese in cui aveva l'obbligo di dimora dopo essere stato scarcerato.

Il 41enne ha precedenti per furto, rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

A consentire ai militari di rintracciare il latitante è stato un uomo di 64 anni residente a Milano ma di origini pugliesi che era a bordo di un Intercity notte. Durante il viaggio, il 41enne avrebbe provato a portargli via il cellulare e l'uomo non ha esitato a comporre il 112 e a chiedere aiuto. Così i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo, identificarlo e ad arrestarlo.

Ora, si trova in carcere a Bari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA