'Burattini per tutti', a Bari in mostra le opere di Santelli

'Burattini per tutti' è il titolo della mostra che sarà allestita dal 22 aprile all'11 maggio 2024 nella libreria Svoltastorie di Bari per scoprire le creazioni dell'attore e artigiano pugliese Giancarlo Santelli che ha lavorato per Eduardo, Macario, Gigi Proietti, Massimo Troisi, Ettore Scola, Roberto De Simone.

La mostra sarà inaugurata lunedì alle 18 con la partecipazione e le testimonianze degli attori Nunzia Antonino e Savino Italiano. Nelle due settimane successive sono previste visite guidate e lezioni per gruppi e scolaresche (prenotazioni aperte presso la Libreria Svoltastorie).

Nato nel 1944 a Santeramo in Colle (Bari), Santelli ha lavorato fino all'età di 16 anni con gli artigiani del luogo prima di trasferirsi in Emilia Romagna. Nell'arco di cinquant'anni ha preso parte alle principali vicende culturali italiane e ha proposto la tradizione della commedia dell'Arte anche in Francia, Spagna, Svizzera e Gran Bretagna.

Negli spazi della libreria Svoltastorie (in via Volta 37 nel quartiere Carrassi), si potranno ammirare due serie di creazioni di Santelli: i burattini giganti, realizzati a partire dal 1981 per lo spettacolo 'Gaetanaccio' con Gigi Proietti; le maschere realizzate nel 1985 per il Falstaff di Verdi, diretto da Roberto De Simone per il Teatro di San Carlo di Napoli.



